Ucciso a 19 anni mentre andava al lavoro | il poliziotto era ubriaco e drogato |  arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 agosto 2022) Era sotto effetto di alcol e droga, ilsospeso dal servizio che ieri mattina intorno alle 4.30 ha travolto eil 19enne Simone Sperduti, il ragazzo che sognava di fare il vigile del fuoco e che aveva intenzione di seguire le orme del papà. L’incidente mortale sulla Prenestina Il, classe 1976, ieri mattina si trovava a bordo della sua auto, una Opel Meriva, in via Prenestina, all’altezza dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare, quando ha travolto eSimone, che invece viaggiava in sella al suo scooter Honda SH 300. Stando a una prima ricostruzione dei caschi bianchi, pare che l’uomo a bordo dell’auto stesse svoltando per immettersi sulla rampa del raccordo, quando è sopraggiunto il motociclo. Che ha travolto. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione: Simone, che avrebbe ...