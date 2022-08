Twente-Fiorentina | rimpatriati i tifosi viola fermati in Olanda

(Di giovedì 25 agosto 2022) Ventiseidelladalle autorità di polizia olandesi nelle scorse ore, tornano in Italia con foglio di via. Secondo quanto denunciato da alcunigigliati, questi sarebbero stati vittima di un’aggressione all’esterno del loro albergo ad Enschede con lancio anche di pietre, nel giorno della partita dellacontro ilnel ritorno del playoff di Conference League. Sia in una mail indirizzata al sindaco della cittadina di Enschede che nei contatti con l’ambasciata olandese, il primo cittadino di Firenze Dario Nardella si è adoperato per avere informazioni più dirette su quanto accaduto nei tafferugli avvenuti nella serata di ieri fra supporterse quelli dele perché venissero rilasciati i ...

Enschede (Olanda) - Laconquista i gironi di Conference League e continua il suo cammino in Europa. Ai ragazzi di Italiano basta uno 0 - 0 nella gara di ritorno sul campo del, decisivo il 2 - 1 dell'...È ancora l'esterno della, il più attivo dei suoi, a tenere in apprensione la retroguardia del. Lo fa al 41', quando conclude troppo centralmente dopo un bello slalom. la ripresa ...E “quindi uscimmo a riveder le stelle”. Fiorentina, dunque, capace di fermare il Twente sullo 0-0 in una partita epica e facendo valere il punteggio dell’andata (2-1) per accedere ai gironi di ...Ventisei tifosi della Fiorentina, fermati dalle autorità di polizia olandesi ... nel giorno della partita della viola contro il Twente nel ritorno del playoff di Conference League. Sia in una mail ...