Twente Fiorentina | i viola festeggiano | «E quindi uscimmo a riveder le stelle» – FOTO

Gazzetta_it : Miracolo di Terracciano al 97'! E la Fiorentina vola ai gironi di Conference League - Corriere : Twente-Fiorentina, scontri tra i tifosi viola e olandesi con sedie e bastoni fuori da un albergo - Gazzetta_it : Scontri tra tifosi di Twente e Fiorentina, il sindaco caccia i viola da Enschede - fiorentina_it : #Fiorentina, le parole di #Biraghi dopo lo 0-0 contro il #Twente in #UECL - sportface2016 : #TwenteFiorentina 0-0 #Biraghi: '#Terracciano ci ha salvato' -

Commenta per primo L'allenatore dellaVincenzo Italiano ha parlato a Sky dopo il passaggio del playoff contro il: 'Missione compiuta, con un po' di follia. Non possiamo sbagliare quei gol, non è stato semplice. Lo ...Jans, allenatore del, ha parlato dopo lo 0 - 0 contro lache ha costretto gli olandesi all'eliminazione Jans ha parlato in conferenza stampa dopo. LE PAROLE - "Questa volta non è stato un pareggio come gli altri, i portieri sono stati i migliori in campo. E' stata una partita tosta con tante occasioni ...Il Twente parte subito forte per pareggiare i conti e grazie ad un salvataggio di Cabral sulla linea non arriva il vantaggio degli olandesi. La Fiorentina reagisce con qualche occasione pericolosa ma ...CONFERENCE LEAGUE - I voti migliori sono per la retroguardia della Fiorentina: Milenkovic, Igor (nonostante l'espulsione) e Terracciano. Molto solido anche il c ...