Twente-Fiorentina 0-0 | Italiano | “Qualificazione meritata | ma con follia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 agosto 2022) “Missione compiuta, con un po’ di sofferenza e. Non possiamo sbagliare quei gol contro una delle squadre più forti del sorteggio. Oggi abbiamo battagliato, regaliamo ai nostri tifosi laa cui tutti tenevamo. Venire qui con un gol di vantaggio, non ci consentiva di non proporre niente. Alla fine abbiamo meritato, anche se ilè una signora squadra. Siamo venuti qui con personalità a fare quello che abbiamo sempre fatto”. Lo ha detto Vincenzo, tecnico della, dopo l’accesso ai gironi di Conference League ai danni del. Sull’occasione clamorosa nel finale per gli olandesi: “Se Terracciano non fa quella parata andiamo ai supplementari – prosegue a Sky Sport – Ci sarebbe da dire qualcosa anche a Igor. Quelli che sono andati a tu per tu ...