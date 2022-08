Turista italiano scivola e precipita da un dirupo di oltre venti metri. I dettagli (Di giovedì 25 agosto 2022) Si tratta di un altro brutto episodio che si è concluso in tragedia per un uomo amante della montagna e delle escursioni. Sono passati davvero pochi giorni dalla tragedia che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 25 agosto 2022) Si tratta di un altro brutto episodio che si è concluso in tragedia per un uomo amante della montagna e delle escursioni. Sono passati davvero pochi giorni dalla tragedia che… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

EmbaCubaItalia : Il Sistema Sanitario cubano è preparato e attento al primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato il 20 agosto in un… - qnazionale : Torna dalla vacanza in Spagna, turista italiano trovato positivo a Vaiolo delle scimmie, Covid e Hiv - luidamato : @Azzurraluna410 ...la turista rivolgendosi al vetturino fa notare la cosa in un'italiano francesizzato approssimati… - gravitazeroeu : RT @interiorissimi: Dopo il primo caso accertato a #Cuba di vaiolo delle scimmie, in cui il contagiato, poi morto, è un turista italiano, l… - PattiGiuliani : Si tuffa e muore sul colpo: malore fatale a Cipro per un turista italiano di 49 anni -