Troppo poco autistico per le Paralimpiadi: Luca Venturelli è stato escluso dagli Europei (Di giovedì 25 agosto 2022) “Troppo intelligente” per gareggiare. Quella di Luca Venturelli, atleta e campione autistico di 18 anni originario di Bellaria-Igea Marina (Rimini), è la storia di un sogno che rischia di essere fermato da una normativa internazionale che gli impedisce di partecipare alle gare al di fuori dei confini italiani. A raccontarla è il Corriere Romagna, con un’intervista al giovane campione membro del club azzurro e stella nascente dell’atletica, con due titoli alle spalle negli 800 e 1.500 metri e anche nei recenti Campionati di Padova. Il messaggio Luca Venturelli, foto fornita dalla madreSui suoi profili social, Luca ha scritto: “Questo periodo per me è stato molto difficile. Il mio percorso nell’atletica paralimpica è stato fermato e non ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 25 agosto 2022) “intelligente” per gareggiare. Quella di, atleta e campionedi 18 anni originario di Bellaria-Igea Marina (Rimini), è la storia di un sogno che rischia di essere fermato da una normativa internazionale che gli impedisce di partecipare alle gare al di fuori dei confini italiani. A raccontarla è il Corriere Romagna, con un’intervista al giovane campione membro del club azzurro e stella nascente dell’atletica, con due titoli alle spalle negli 800 e 1.500 metri e anche nei recenti Campionati di Padova. Il messaggio, foto fornita dalla madreSui suoi profili social,ha scritto: “Questo periodo per me èmolto difficile. Il mio percorso nell’atletica paralimpica èfermato e non ...

