Tre operai morti in poche ore Un altro giorno di “ordinaria amministrazione”

Roma, 25 ago – Sono tre gli operai che oggi, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, sono morti sul proprio posto di lavoro. Nel veronese, nel milanese e nel tarantino: avevano rispettivamente 42, 52 e 55 anni. Ancora tre incidenti gravi che girano il coltello nella piaga della sicurezza sul lavoro. Tre operai morti Incidenti inevitabili o morti annunciate? In Italia spesso è difficile demarcare una linea ben definita tra ciò che il fato decide e ciò che era evitabile, soprattutto quando si tratta delle morti sui posti di lavoro. Un mix letale di caso e incuria su cui però grava un'infame silenzio: a gennaio 2022 (quindi 8 mesi fa) sono 46 le vittime sul lavoro registrate in Italia; di queste, sono 33 quelle rilevate in occasione di lavoro ...

