(Di giovedì 25 agosto 2022) Nelle ultime ore è emerso il forte interesse delper Kevin, esperto portiere tedesco dell’Eintracht Francoforte con cui ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League. A confermare la veridicità della trattativa è lo stesso estremo difensore ex Psg, che in un post sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Cari tifosi, si è molto parlato dell’interesse deled è vero che è stata presentata un’. Essendo un club di fama mondiale ho valutato la proposta ma ho comunicato ai responsabili delloe del mio club la mia ferma volontà dia Francoforte“. SportFace.

Trapp rifiuta il Manchester United: "Offerta reale, ma voglio rimanere" Kevin Trapp resta all'Eintracht Francoforte e dice no al Manchester United. Il portiere tedesco, al centro di diversi rumors di mercato nelle ultime giornate, ha annunciato con un post su Instagram la ...