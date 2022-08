Traffico Roma del 25-08-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione situazione della norma in questione sulle strade della capitale solo sulla Cristoforo Colombo attenzione a 500 metri prima dello svincolo di Mezzocammino per un mezzo pesante in avaria in città chiusa per lavori sulle condutture dell’acqua via Paolo II fino a cessate esigenze lavori iniziati sullo spartidi via Salaria all’altezza di via Ponte Salario interventi sono in programma fino alla fine del mese e comportano la chiusura del tratto tra piazza di Priscilla e viale Somalia al Pigneto invece segnaliamo lavori sul manto stradale in via Nicolò Piccinino tra via riccio di Parma e Piazza dei Condottieri Sul fronte dei trasporti sono sospesi fino al 4 settembre i lavori sulla-lido treni regolari sono in terra tratta tra inizio e fine servizio per i dettagli di questa di ...