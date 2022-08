TOUR CHAMPIONSHIP: IL TORNEO CHE CHIUDE LA STAGIONE DI GOLF (Di giovedì 25 agosto 2022) Oggi prende il via l’ultimo TORNEO della STAGIONE 2021/2022 del PGA TOUR. All’East Lake GOLF Club di Atlanta si gioca il TOUR CHAMPIONSHIP, terzo e ultimo atto della FedEx Cup. Non sarà un Major ma, nonostante questo, vede al via i migliori GOLFisti al mondo e questo non può far altro che crescere l’attesa per la quattro giorni di evento. I NUMERI DELLA STAGIONE 2021/2022 DEL PGA Iniziata lo scorso 19 settembre 2021, la STAGIONE che terminerà questo weekend ha visto finora 44 tornei giocati. Fra i più importanti in calendario, come sempre, ci sono stati i 4 Major: il Master di Augusta, vinto dall’americano Scheffler, il PGA CHAMPIONSHIP, dove a trionfare è stato lo statunitense Justin Thomas (che ha così raggiunto i ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 25 agosto 2022) Oggi prende il via l’ultimodella2021/2022 del PGA. All’East LakeClub di Atlanta si gioca il, terzo e ultimo atto della FedEx Cup. Non sarà un Major ma, nonostante questo, vede al via i miglioriisti al mondo e questo non può far altro che crescere l’attesa per la quattro giorni di evento. I NUMERI DELLA2021/2022 DEL PGA Iniziata lo scorso 19 settembre 2021, lache terminerà questo weekend ha visto finora 44 tornei giocati. Fra i più importanti in calendario, come sempre, ci sono stati i 4 Major: il Master di Augusta, vinto dall’americano Scheffler, il PGA, dove a trionfare è stato lo statunitense Justin Thomas (che ha così raggiunto i ...

