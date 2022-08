Torna ‘Minturno Musica Estate’ | tra gli ospiti Orietta Berti | Riccardo Fogli e Michele Zarrillo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiMinturno (Latina) – Mercoledì 31 agosto alle ore 21.00 in Piazza Portanova a Minturno prenderà vita, dopo due anni di stop, la 16ma edizione del MinturnoEstate 2022 inserito nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della Città di Minturno. L’evento è patrocinato dall’Associazione Fonografici Italiani (A.F.I.), dal Comune di Minturno, dalla XVII Comunità Montana Lazio, dalla Proloco di Minturno e da RTG Telegolfo. Radio Italia anni 60 sarà la Radio Partner che seguirà in diretta l’intera serata con curiosità da dietro le quinte. Gold TV – Lazio TV seguirà l’evento con le telecamere del “Festival Italia in” in compagnia di Paola Delli Colli La Direzione artistica di MinturnoEstate 2022 è curata dal Manager Pasquale Mammaro affiancato ...