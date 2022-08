Tim Burton, il grande regista americano in 5 film cult (Di giovedì 25 agosto 2022) Compie oggi 64 anni Tim Burton. È uno dei più grandi registi pop hollywoodiani e il più giovane a vincere il Leone d’Oro alla carriera a Venezia. Ha anche vinto un Golden Globe per il miglior film commedia ed è stato candidato due volte all’Oscar per il miglior film d’animazione “Per me i mostri, le creature un po’ bizzarre, sono i personaggi più vicini alla realtà, e sono sempre quelli che suscitano più emozioni” Queste parole di Tim Burton fanno subito pensare ad un elemento principale dei suoi film. Il suo stile cinematografico che mescola il gusto della cultura punk a quella kitsch degli anni 60? mette al centro dei suoi film un personaggio mostruoso, Un protagonista spesso emarginato a causa del rapporto conflittuale con l’uomo. A questo si unisce un altro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Compie oggi 64 anni Tim. È uno dei più grandi registi pop hollywoodiani e il più giovane a vincere il Leone d’Oro alla carriera a Venezia. Ha anche vinto un Golden Globe per il migliorcommedia ed è stato candidato due volte all’Oscar per il migliord’animazione “Per me i mostri, le creature un po’ bizzarre, sono i personaggi più vicini alla realtà, e sono sempre quelli che suscitano più emozioni” Queste parole di Timfanno subito pensare ad un elemento principale dei suoi. Il suo stile cinematografico che mescola il gusto dellaura punk a quella kitsch degli anni 60? mette al centro dei suoiun personaggio mostruoso, Un protagonista spesso emarginato a causa del rapporto conflittuale con l’uomo. A questo si unisce un altro ...

NetflixIT : Caos, mistero e omicidio. MERCOLEDÌ, la nuova contorta serie dalla mente di Tim Burton, uscirà questo autunno. - NetflixIT : Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, and Isaac Ordonez sono i protagonisti di MERCOLEDÌ, la nuova serie… - USartorotti : Videoincontro con Tim Burton Premio alla carriera alla Festa del Cinema - AriannaAmbrosi0 : RT @fraurolo121: 'Odio la burocrazia, non l'ho mai sopportata. Ferma le cose e le persone da una vita creativa. È contro tutte le cose di c… - IsabellaCesarin : «Tu non mi conosci ma il mio nome è Edward Bloom e io ti amo». 'Big Fish' Happy B-Day Tim Burton. #TimBurton… -