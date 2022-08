The Spiderwick Chronicles | Christian Slater nel cast della serie Disney+

(Di giovedì 25 agosto 2022)sarà il principale villain dell'adattamento perdi Thetratta dai romanziscrittrice statunitense Holly Black.ha concluso l'accordo per interpretare uno dei principali villain nell'imminente adattamentoThe, come conferma Variety. Laè stata annunciata per la prima volta come parte delDay nel novembre 2021. Basata sui libri per bambini più venduti di Tony DiTerlizzi e Holly Black, Thesegue la famiglia Grace, i fratelli gemelli ...

dituttounpop : Le notizie di oggi dal mondo delle #serietv - Barbie Ferreira lascia #Euphoria - 9 ritorni in #SuccessionHBO - Chr… -

Asiatica Film Mediale

Con She - Hulk entra nella famiglia Disney/Marvel, un rapporto che si è rivelato proficuo visto che le è stata affidata la regia dei primi due episodi diChronicles , serie tratta dall'......Disaster Artist (2017),Final Destination (2009),Girl King (2015),Mask of Zorro (1998),Mirror Has Two Faces (1996),Mitfords: A Tale of Two Sisters (2017),... The Spiderwick Chronicles viene rilasciato nuovamente con nuove copertine [EXCLUSIVE] Christian Slater sarà il principale villain dell'adattamento per Disney+ di The Spiderwick Chronicles, serie tratta dai romanzi della scrittrice statunitense Holly Black. Christian Slater ha concluso ...Notizie serie tv 25 agosto: un addio a sorpresa in Euphoria e le conferme di Succession, novità per Avalon, Alert, The Spiderwick Chronicles ...