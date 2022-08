The Morning Show: Julianna Margulies tornerà nella terza stagione (Di giovedì 25 agosto 2022) Laura Peterson sta per tornare: Julianna Margulies ha confermato la sua presenza nella terza stagione della serie Apple The Morning Show. Apple TV+ ha annunciato lo scorso lunedì che Julianna Margulies, entrata a far parte del cast di The Morning Show nella seconda stagione, tornerà ufficialmente nella terza stagione come personaggio ricorrente. L'attrice nella serie veste i panni di Laura Peterson, presentatrice presso la UBA News per la quale Bradley (Reese Witherspoon) si prende una cotta. La seconda stagione di The Morning Show ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022) Laura Peterson sta per tornare:ha confermato la sua presenzadella serie Apple The. Apple TV+ ha annunciato lo scorso lunedì che, entrata a far parte del cast di Thesecondaufficialmentecome personaggio ricorrente. L'attriceserie veste i panni di Laura Peterson, presentatrice presso la UBA News per la quale Bradley (Reese Witherspoon) si prende una cotta. La secondadi Theha ...

lilmintyoongi : GSHSHSJSHSJHSJDJDJDJDJDJSJHSHSHDHDHSJDHHDHDHD AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GOOD MORNING :((((((((((( LOOK AT THEEE… - i89taylvr : @28LETTERSX ti dò direttamente questa playlist ma alcune che ti consiglio sono domino (skz), in the morning (itzy),… - RdtRadioStation : Buonissima giornata con la nostra playlist 'RDT In The Morning'..100% Buonumore!! :) - peacetkpeace : Good morning everyone. ?? La vita è bella… .?? Mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felici… - la_pippi : Ha ragione @francescocosta il paese non si cambia in campagna elettorale. Suggerisco vivamente a @EnricoLetta… -