Terzo Polo, il candidato in Campania Pasquale Del Prete nel 2020 diceva: «Fiero di essere camorrista» (Di giovedì 25 agosto 2022) Non accenna a placarsi la bufera sui candidati del Terzo Polo appartenenti, in particolare, ad Azione, il partito di Carlo Calenda. Dopo le polemiche che negli ultimi giorni hanno travolto i candidati Stefania Modestino D'Angelo a Caserta e Guido Garau in Sardegna, Angelo di Lena e Massimo Cassano in Puglia, ieri 24 agosto è spuntato un video che mette in imbarazzo la coalizione centrista. Il protagonista è Pasquale Del Prete, vicesegretario provinciale del partito di Calenda a Napoli e oggi in corsa per un seggio alla Camera dei Deputati con la lista del Terzo Polo in Campania. Come ricostruisce Il Giornale, nel 2020, nel corso di un comizio per le elezioni comunali di Frattamaggiore, comune in provincia di Napoli, Del Prete urlava ...

