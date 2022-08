Tennis: Us Open, Sinner esordisce con Altmaier e Berrettini con Dellien (Di giovedì 25 agosto 2022) New York, 25 ago. - (Adnkronos) - È stato sorteggiato il tabellone principale degli US Open, quarto ed ultimo Slam del 2022 che scatterà lunedì 29 sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari, nuovo record). In attesa della conclusione delle qualificazioni, sono cinque gli azzurri ai blocchi di partenza. A guidarli è il n. 1 d'Italia Jannik Sinner (n. 13 ATP e testa di serie n. 11) che inizierà la sua avventura newyorkese contro il tedesco Daniel Altmaier (n. 93, nessun precedente). Il 21enne di Sesto Pusteria, reduce dagli ottavi di finale disputati al Masters 1000 di Cincinnati, è alla quarta partecipazione agli US Open e nella scorsa edizione ha centrato il primo successo nel main draw di Flushing Meadows ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) New York, 25 ago. - (Adnkronos) - È stato sorteggiato il tabellone principale degli US, quarto ed ultimo Slam del 2022 che scatterà lunedì 29 sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King NationalCenter di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari, nuovo record). In attesa della conclusione delle qualificazioni, sono cinque gli azzurri ai blocchi di partenza. A guidarli è il n. 1 d'Italia Jannik(n. 13 ATP e testa di serie n. 11) che inizierà la sua avventura newyorkese contro il tedesco Daniel(n. 93, nessun precedente). Il 21enne di Sesto Pusteria, reduce dagli ottavi di finale disputati al Masters 1000 di Cincinnati, è alla quarta partecipazione agli USe nella scorsa edizione ha centrato il primo successo nel main draw di Flushing Meadows ...

GuidoDeMartini : ?????? IL CAMPIONE DI TENNIS #DJOKOVIC RINUNCIA AGLI US OPEN PER DIFENDERE LA LIBERTÀ DI NON VACCINARSI LE SUE PAROLE:… - Corriere : Djokovovic, niente Us Open: non può entrare negli Usa perché non è vaccinato contro il Covid - Agenzia_Ansa : Novak Djokovic non parteciperà agli Us Open, al via dalla prossima settimana. 'Buona fortuna agli altri giocatori'… - Labellasospesa : RT @GuidoDeMartini: ?????? IL CAMPIONE DI TENNIS #DJOKOVIC RINUNCIA AGLI US OPEN PER DIFENDERE LA LIBERTÀ DI NON VACCINARSI LE SUE PAROLE: “Bu… - NadiaBarili : RT @GuidoDeMartini: ?????? IL CAMPIONE DI TENNIS #DJOKOVIC RINUNCIA AGLI US OPEN PER DIFENDERE LA LIBERTÀ DI NON VACCINARSI LE SUE PAROLE: “Bu… -