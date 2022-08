Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Granby. Paolini eliminata agli ottavi - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Winston-Salem. Sonego ko negli ottavi di finale - ParliamoDiNews : Tennis: Torneo Winston-Salem. Sonego ko negli ottavi di finale » LO_SPECIALE #Sport #basket #Calcio #ciclismo… - RadioGoldAl : Tennis in carrozzina: da oggi a domenica ad Alessandria il Memorial Taverna con campioni da tutta Italia - Zielinskighosta : RT @dickgvmshoe: Mi spezzano i nostalgici di Conte che fanno confronti tra 2011 e 2022 per convincerci di quanto la Juve ne abbia bisogno.… -

La toscana si arrende al terzo set di fronte alla canadese Marino. ROMA - Jasmine Paolini è stata eliminata dal "Championnats Banque Nationale de Granby",Wta 250 dotato di un montepremi pari a 251.750 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Granby, località sita nel Quebec, in Canada. La tennista toscana, 26enne, numero 3 del ...Il piemontese sconfitto al tie - break del terzo set dallo statunitense Cressy. ROMA - Lorenzo Sonego è uscito di scena gli ottavi di finale del "Winston - Salem Open",Atp 250 (con montepremi da 731.935 dollari) in corso sul cemento della città del Nord Carolina. Il piemontese, numero 63 del mondo e numero 14 del seeding, è stato sconfitto dallo statunitense ...La toscana si arrende al terzo set di fronte alla canadese Marino.ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini è stata eliminata dal "Championnats Banque Nationale de Granby", torneo Wta 250 dotato di un ...Il piemontese sconfitto al tie-break del terzo set dallo statunitense Cressy.ROMA (ITALPRESS) - Lorenzo Sonego è uscito di scena gli ottavi di ...