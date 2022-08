Tennis, Novak Djokovic non vaccinato, niente Us Open (Di giovedì 25 agosto 2022) Novak Djokovic non parteciperà agli US Open 2022. L'ufficialità è arrivata da un tweet del Tennista serbo, tre volte vincitore a Flushing Meadows: "Purtroppo non potrò viaggiare a New York per gli US ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022)non parteciperà agli US2022. L'ufficialità è arrivata da un tweet delta serbo, tre volte vincitore a Flushing Meadows: "Purtroppo non potrò viaggiare a New York per gli US ...

Agenzia_Ansa : Novak Djokovic non parteciperà agli Us Open, al via dalla prossima settimana. 'Buona fortuna agli altri giocatori'… - ParideZavoli : Novak Djokovic, altre brutte notizie: crollo in arrivo - GiancarloGarci6 : Le ?? USA naziste colpiscono ancora - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Sport Tennis: il no-vax Novak Djokovic deve rinunciare agli US Open in cui è confermato l’obbligo vaccinale https://t.c… - paolopicone70 : #Sport Tennis: il no-vax Novak Djokovic deve rinunciare agli US Open in cui è confermato l’obbligo vaccinale -