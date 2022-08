Tennis, la moglie di Rafael Nadal in clinica: lo spagnolo potrebbe rinunciare agli US Open? (Di giovedì 25 agosto 2022) Una situazione da chiarire. Come riportato dagli organi di stampa italiani e internazionali, la moglie di Rafael Nadal, Maria Francisca Perello incinta di 31 settimane, è stata ricoverata in via precauzionale presso una clinica a Palma di Maiorca. La nascita del bimbo è prevista sul finire di ottobre, ma per quello che è noto la gravidanza sta presentando delle problematiche e per questo i medici hanno consigliato alla moglie di Rafa di entrare in clinica per i dovuti accertamenti del caso, non escludendo una piccola operazione nelle prossime ore. Una notizia, riportata dal Diario de Mallorca, e ora c’è da chiedersi che cosa farà il campione nativo di Manacor che sta preparando gli US Open a New York. Il torneo inizierà il 29 agosto ed è chiaro che il ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Una situazione da chiarire. Come riportato dorgani di stampa italiani e internazionali, ladi, Maria Francisca Perello incinta di 31 settimane, è stata ricoverata in via precauzionale presso unaa Palma di Maiorca. La nascita del bimbo è prevista sul finire di ottobre, ma per quello che è noto la gravidanza sta presentando delle problematiche e per questo i medici hanno consigliato alladi Rafa di entrare inper i dovuti accertamenti del caso, non escludendo una piccola operazione nelle prossime ore. Una notizia, riportata dal Diario de Mallorca, e ora c’è da chiedersi che cosa farà il campione nativo di Manacor che sta preparando gli USa New York. Il torneo inizierà il 29 agosto ed è chiaro che il ...

serieB123 : Nadal, la moglie ricoverata per problemi con la gravidanza. Rafa salta lo Us Open? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La moglie di #Nadal ricoverata in clinica, #UsOpen in dubbio per Rafa? - Gazzetta_it : La moglie di #Nadal ricoverata in clinica, #UsOpen in dubbio per Rafa? - ChrisCuomo1373 : @attiliogr1 @Giusirubino1977 @CadedduRinaldo I migliori uomini sono quelli che sanno cucinare, che siano sposati c… - RitaCensori : @agggenzia Tua moglie merita un tennis di brillanti. Mettiti una mano sul cuore e provvedi. -