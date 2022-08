**Tennis: Djokovic non giocherà lo Us Open, 'non posso andare a New York'** (Di giovedì 25 agosto 2022) New York, 25 ago. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Novak Djokovic non giocherà lo Us Open. Lo annuncia lo stesso campione serbo su Twitter. "Purtroppo non potrò viaggiare a New York per gli US Open. Grazie a tutti per i messaggi di amore e sostegno. Buona fortuna a tutti gli altri giocatori. Io mi manterrò in buona forma, con uno spirito positivo, e aspetterò un'opportunità per competere di nuovo. Ci vediamo presto mondo del tennis". Djokovic non può entrare negli Stati Uniti dove vige il divieto d'accesso per i non vaccinati stranieri contro il Covid. Nelle scorse settimane si erano mossi anche membri del Congresso, chiedendo una specifica esenzione per il serbo, ma senza successo visto che le autorità statunitensi hanno confermato l'obbligo vaccinale per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) New, 25 ago. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Novaknonlo Us. Lo annuncia lo stesso campione serbo su Twitter. "Purtroppo non potrò viaggiare a Newper gli US. Grazie a tutti per i messaggi di amore e sostegno. Buona fortuna a tutti gli altri giocatori. Io mi manterrò in buona forma, con uno spirito positivo, e aspetterò un'opportunità per competere di nuovo. Ci vediamo presto mondo del tennis".non può entrare negli Stati Uniti dove vige il divieto d'accesso per i non vaccinati stranieri contro il Covid. Nelle scorse settimane si erano mossi anche membri del Congresso, chiedendo una specifica esenzione per il serbo, ma senza successo visto che le autorità statunitensi hanno confermato l'obbligo vaccinale per gli ...

