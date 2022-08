Tennis | Alex Corretja è sicuro | “Carlos Alcaraz sarà il nuovo n 1 del mondo | le recenti sconfitte non cambiano le cose”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 agosto 2022) Un parere autorevole. Il conto alla rovescia per l’inizio degli US Open 2022 sta per terminare e dal 29 agosto si farà sul serio nel tabellone principale. Tra iti più attesi cilo spagnolo. Attuale n.4 del, l’iberico ha esaltato tutti per il suo gioco brillante, assistito da risultati che in primavera hanno fatto gridare al fenomeno assoluto. Ci si riferisce ai centri di Miami e di Madrid a livello 1000, senza sottovalutare la vittoria nell’ATP500 di Barcellona. Lesono un po’ cambiate, qualche sconfitta è arrivata e soprattutto i ko contro Jannik Sinner a Wimbledon e a Umago e contro Lorenzo Musetti ad Amburgo hanno destato l’attenzione degli appassionati, senza ovviamente sottovalutare le uscite di scena per mano di Tommy Paul a Montreal e di ...