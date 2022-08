Tár: il nuovo trailer del film di Todd Field con star Cate Blanchett (Di giovedì 25 agosto 2022) Nel 2023 arriverà nelle sale il film Tár, con star l'attrice Cate Blanchett, di cui è stato condiviso il trailer in attesa del debutto a Venezia 2022. Tár è il nuovo film diretto da Todd Field con star Cate Blanchett e ora stato condiviso il nuovo trailer del progetto, che verrà presentato a Venezia 2022. Nel video si mostra la protagonista alle prese con il mondo della musica e difficoltà personali e professionali, anche se la trama del progetto non viene svelata nell'affascinante montaggio. Il film TAR arriverà nelle sale americane il 7 ottobre e in quelle italiane nel 2023. Per ora la produzione non ha svelato molti dettagli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022) Nel 2023 arriverà nelle sale ilTár, conl'attrice, di cui è stato condiviso ilin attesa del debutto a Venezia 2022. Tár è ildiretto dacone ora stato condiviso ildel progetto, che verrà presentato a Venezia 2022. Nel video si mostra la protagonista alle prese con il mondo della musica e difficoltà personali e professionali, anche se la trama del progetto non viene svelata nell'affascinante montaggio. IlTAR arriverà nelle sale americane il 7 ottobre e in quelle italiane nel 2023. Per ora la produzione non ha svelato molti dettagli ...

patriziaprestip : Stiamo in guardia per questo nuovo decreto del Tar e vigiliamo per evitare atteggiamenti sbrigativi da parte della… - N_Tomassetti : La cosa fa ridere. Ma anche il fatto stesso che si faccia ricorso al tar per una bocciatura, un po' fa ridere - Tizianuzzag : RT @nextville_it: Tar Puglia: nuovo parco eolico non è repowering Leggi la news su Nextville: - nextville_it : Tar Puglia: nuovo parco eolico non è repowering Leggi la news su Nextville: - corgi_lover : RT @ansa_ambiente: Il #Tar del Lazio accoglie l'istanza di revoca presentata dai legali della #Sfattoria e in un nuovo provvedimento ferma… -