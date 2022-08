leggoit : Tananai senza parole per il regalo dalle fan. Il video è virale - achondritee : volevo uscire al festival, anche perché ci sarebbe tananai e lo sentirei tranquillamente senza biglietto, ma domani… - u_profeta : Concerti che devo andare a vedere nel 2023: Måneskin - Marzo Tananai - Maggio Coldplay - Giugno Mi dichiaro uffici… - tananai_fp : @s4turnaliaa Anch'iooo solo che uso il gel AHAHA perché senza non riesco ?? - framesalone : la dolce vita (tananai's version) 'la vita senza alcohol dimmi tu che vita è' -

leggo.it

Occhi dolci e bocca da bimbo,rimastoparole abbraccia le ragazze ed esordice con 'Amori'.rimasto pienamente sorpreso dal regalo ha voluto condividerlo su Instagram . Un gesto ...1 - Beat Festival a Empoli Dal 24 al 28 agosto torna a Empoli il Beat Festival, sul palco quest'anno: Ditonellapiaga,, Chiello, Massimo Pericolo e Madman. 2 - Scandicci Farms Festival Il 26 agosto, 3 e 10 settembre arriva la prima edizione dello Scandicci Farmi Festival una novità assoluta del programma di ... Tananai senza parole per il regalo dalle fan. Il video è virale Tananai, che strage di cuori! Bello, bravo e innarrestabile. Alberto Cotta Ramusino cavalva l'onda del successo e continua a dominare i vertici delle classifiche radiofoniche. Dopo ...Ultime tre serate per l’edizione 2022 di Deejay On Stage, una volata che ha attraversato tutto il mese d’agosto sulle note della colonna sonora dell’estate, tra le hit degli ospiti speciali e gli ined ...