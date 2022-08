Supplenze ATA, se già si lavora nessuna convocazione per altro incarico in diverso profilo. UIL: abbiamo chiesto revoca della circolare (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Ministero dell’Istruzione, per le Supplenze del personale Ata, ha emanato una circolare che ripete sostanzialmente le regole già previste negli anni precedenti, con una novità sulla possibilità di poter accettare la proposta di supplenza che più soddisfa il lavoratore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Ministero dell’Istruzione, per ledel personale Ata, ha emanato unache ripete sostanzialmente le regole già previste negli anni precedenti, con una novità sulla possibilità di poter accettare la proposta di supplenza che più soddisfa iltore. L'articolo .

scuolainforma : Supplenze ATA 2022/23, novità nella circolare MI: la UIL scuola chiede la revoca - Ferdinando_Man : SUPPLENZE ATA: SE GIÀ SI LAVORA NESSUNA CONVOCAZIONE PER ALTRO INCARICO IN DIVERSO PROFILO D’Aprile: una circolare… - ProDocente : Supplenze ATA, Uil Scuola: “Una circolare non può inserire principi di natura regolamentare” - zazoomblog : Supplenze ATA Uil Scuola: “Una circolare non può inserire principi di natura regolamentare” - #Supplenze #Scuola:… - lacittanews : Di redazione Comunicato Uil Scuola – Il Ministero dell’Istruzione, per le supplenze del personale A… -