Supplenze 2022 | countdown nomine Sistemare errori GPS | avere tutti i posti | completare nomine ruoli sostegno e concorsi Poi si può avviare l’algoritmo

ProDocente : Supplenze sostegno 2022, come vengono attribuite da graduatorie incrociate. Partecipa anche il personale educativo? - orizzontescuola : Supplenze sostegno 2022, come vengono attribuite da graduatorie incrociate. Partecipa anche il personale educativo? - moneypuntoit : ?? Supplenze 2022 da Gps: quando arriva la nomina? ?? - TecnicaScuola : Supplenze 2022, chiarimenti per gli assunti in ruolo dall’a.s. 2020-21: possono accettare incarico annuale? NOTA Us… - scuolainforma : Supplenze ATA 2022/23, novità nella circolare MI: la UIL scuola chiede la revoca -

... in subordine GPS posto comune , esclusi gli aspiranti inseriti nelle GPS sostegno del relativo grado Dunque, qualora non sia possibile assegnare leai docenti specializzati si passa alle ...Sono giorni di attesa per leda Gps (e Gae ) per docenti o aspiranti tali. Si sono concluse lo scorso 16 agosto alle 14:00 le operazioni per la procedura informatizzata mediante la quale i docenti inseriti nelle ...Quando arriva la nomina per le supplenze 2022-2023 da graduatorie provinciali per gli aspiranti docenti Entro la fine di agosto i primi incarichi, ma i tempi potrebbero dilatarsi. I dettagli.La novità per le supplenze ATA 2022/23 prevista dal Ministero non è favorevole agli aspiranti: la UIL scuola chiede la revoca della circolare.