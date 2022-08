Sulla “Walk of Fame” di Hollywood da oggi brilla la stella di Luciano Pavarotti | VIDEO (Di giovedì 25 agosto 2022) Il prossimo 6 settembre saranno trascorsi i primi 15 anni senza Luciano Pavarotti. Un’eccellenza italiana nella lirica riconosciuta in tutto il mondo. E proprio questa sua magnificenza è stata celebrata a Hollywood dove, nelle scorse ore, è stata inaugurata e svelata la “stella” dedicata al tenore modenese Sulla famosa e iconica “Walk of Fame”. La cerimonia è stata trasmessa in diretta e a rappresentare la famiglia del grande artista c’era la figlia Cristina che ha voluto ricordare il padre. Luciano Pavarotti, la sua “stella” Sulla Walk of Fame di Hollywood Poco di di svelare la stella dedicata a Luciano ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Il prossimo 6 settembre saranno trascorsi i primi 15 anni senza. Un’eccellenza italiana nella lirica riconosciuta in tutto il mondo. E proprio questa sua magnificenza è stata celebrata adove, nelle scorse ore, è stata inaugurata e svelata la “” dedicata al tenore modenesefamosa e iconica “of”. La cerimonia è stata trasmessa in diretta e a rappresentare la famiglia del grande artista c’era la figlia Cristina che ha voluto ricordare il padre., la sua “ofdiPoco di di svelare ladedicata a...

