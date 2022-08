Studio, antivirale Paxlovid efficace anche contro Omicron in over 65 (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) - L'antivirale Paxlovid si mostra efficace anche contro Omicron. Il farmaco riduce dell'80% circa il rischio di morte e del 70% quello di ricovero per Covid-19 nei pazienti 'over 65', secondo uno Studio israeliano appena pubblicato sul 'New England Jornal of Medicine'. Nessun vantaggio particolare, invece, è stato osservato nei più giovani trattati con Paxlovid. In assenza di dati sugli effetti dell'antivirale Pfizer durante l'ondata Omicron, i ricercatori si sono posti l'obiettivo di verificare se l'efficacia è la stessa ormai ben dimostrata contro Delta in persone ad alto rischio di sviluppare malattia grave. Attingendo ai dati dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) - L'si mostra. Il farmaco riduce dell'80% circa il rischio di morte e del 70% quello di rico per Covid-19 nei pazienti '65', secondo unoisraeliano appena pubblicato sul 'New England Jornal of Medicine'. Nessun vantaggio particolare, invece, è stato osservato nei più giovani trattati con. In assenza di dati sugli effetti dell'Pfizer durante l'ondata, i ricercatori si sono posti l'obiettivo di verificare se l'efficacia è la stessa ormai ben dimostrataDelta in persone ad alto rischio di sviluppare malattia grave. Attingendo ai dati dei ...

