Stenosi coronarica | primo intervento in Europa con stent innovativo

Roma, 25 ago. - È stato impiantato in questi giorni, per la prima volta in Europa, in Italia, al Policlinico Gemelli Irccs di Roma, in un paziente di 44 anni con Stenosi coronarica ad alto rischio di

Roma, 25 ago. " È stato impiantato in questi giorni, per la prima volta in Europa, in Italia, al Policlinico Gemelli Irccs di Roma, in un paziente di 44 anni con stenosi coronarica ad alto rischio di sanguinamento, lo stent Onyx Frontier* Des a rilascio di farmaco con un profilo estremamente ridotto e una maggiore flessibilità. Lo comunica Medtronic, azienda ... Al Policlinico Gemelli primo intervento in Europa per la stenosi Un ulteriore passo avanti nella cura delle stenosi coronariche è stato fatto al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma grazie al ... La malattia coronarica è causata dall'accumulo di placche ...