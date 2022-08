Stefano De Martino e la dedica speciale per la figlia di Belen: il gesto commuove tutti (Di giovedì 25 agosto 2022) Stefano De Martino ha sempre dimostrato di essere un papà davvero eccezionale per il piccolo Santiago, ma a quanto pare ha deciso di darsi molto da fare anche con la seconda figlia di Belen Rodriguez… Nel corso degli anni Stefano e Belen hanno sempre dato dimostrazione di grande amore, nonostante la vita ha posto entrami davanti a difficoltà insormontabili. Un amore, quello della coppia, che sembrerebbe essere estrapolato da un romanzo rosa ma che è diventato realtà senza nemmeno capire come. Oggi, infatti, troviamo Stefano De Martino e Belen Rodriguez alle prese con una nuova vita e una famiglia che nel tempo si è arricchita maggiormente insieme alla piccola Luna, nata dalla relazione che la showgirl ha avuto con ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 agosto 2022)Deha sempre dimostrato di essere un papà davvero eccezionale per il piccolo Santiago, ma a quanto pare ha deciso di darsi molto da fare anche con la secondadiRodriguez… Nel corso degli annihanno sempre dato dimostrazione di grande amore, nonostante la vita ha posto entrami davanti a difficoltà insormontabili. Un amore, quello della coppia, che sembrerebbe essere estrapolato da un romanzo rosa ma che è diventato realtà senza nemmeno capire come. Oggi, infatti, troviamoDeRodriguez alle prese con una nuova vita e una famiglia che nel tempo si è arricchita maggiormente insieme alla piccola Luna, nata dalla relazione che la showgirl ha avuto con ...

