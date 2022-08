Spionaggio industriale: rilevati attacchi mirati rivolti a istituzioni pubbliche e enti militari (Di giovedì 25 agosto 2022) (Milano, 25 agosto 2022) - Kaspersky ICS CERT ha rilevato un'ondata di attacchi mirati a imprese del settore militare-industriale e a istituzioni pubbliche in diversi Paesi dell'Europa orientale e in Afghanistan. I criminali informatici sono riusciti a prendere il controllo dell'intera infrastruttura IT delle vittime, a scopo di Spionaggio industriale. Milano, 25 agosto 2022 - A gennaio 2022, i ricercatori di Kaspersky hanno assistito a diversi attacchi avanzati rivolti a imprese militari e organizzazioni pubbliche, il cui obiettivo principale era accedere alle informazioni private delle aziende e ottenere il controllo dei sistemi IT. Il malware utilizzato dagli attaccanti è simile a quello distribuito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) (Milano, 25 agosto 2022) - Kaspersky ICS CERT ha rilevato un'ondata dia imprese del settore militare-e ain diversi Paesi dell'Europa orientale e in Afghanistan. I criminali informatici sono riusciti a prendere il controllo dell'intera infrastruttura IT delle vittime, a scopo di. Milano, 25 agosto 2022 - A gennaio 2022, i ricercatori di Kaspersky hanno assistito a diversiavanzatia impresee organizzazioni, il cui obiettivo principale era accedere alle informazioni private delle aziende e ottenere il controllo dei sistemi IT. Il malware utilizzato dagli attaccanti è simile a quello distribuito ...

