Spedisce marijuana all'amico per posta, ma sbaglia indirizzo e arriva alla polizia (Di giovedì 25 agosto 2022) Spedisce marijuana all'amico per posta , ma sbaglia l'indirizzo e arriva alla polizia . L'agente del commissariato in viale Cembrano di Genova è rimasto sicuramente stupito quando si è accorto del ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022)all'per, mal'. L'agente del commissariato in viale Cembrano di Genova è rimasto sicuramente stupito quando si è accorto del ...

leggoit : #Genova Spedisce marijuana all'amico per posta, ma sbaglia indirizzo e arriva alla polizia - Gazzettino : Spedisce marijuana all'amico per posta, ma sbaglia indirizzo e arriva alla polizia - amerigormea : RT @ilmessaggeroit: Spedisce marijuana all'amico per posta, ma sbaglia indirizzo e arriva alla polizia - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Spedisce marijuana all'amico per posta, ma sbaglia indirizzo e arriva alla polizia - ilmessaggeroit : Spedisce marijuana all'amico per posta, ma sbaglia indirizzo e arriva alla polizia -