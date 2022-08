Spalletti: «Anche le altre non sono contente di aver trovato il Napoli» (Di giovedì 25 agosto 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato i sorteggi di Champions League: le parole del tecnico azzurro Luciano Spalletti ha commentato così i sorteggi Champions del Napoli. LE PAROLE – «Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che Anche loro non sono poi così contenti di aver beccato il Napoli. La cosa più importante è farci trovare all’altezza della competizione per Club più prestigiosa del pianeta. Che poi essere all’altezza significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Luciano, allenatore del, ha commentato i sorteggi di Champions League: le parole del tecnico azzurro Lucianoha commentato così i sorteggi Champions del. LE PAROLE – «Citoccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare cheloro nonpoi così contenti dibeccato il. La cosa più importante è farci trovare all’altezza della competizione per Club più prestigiosa del pianeta. Che poi essere all’altezza significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

