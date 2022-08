Sorteggio Champions League LIVE | le avversarie di Milan | Inter | Napoli e Juve | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-25 17:25:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Tempo d’Europa, tempo di. Ildella fase a gironi della massima competizione europea per club stagione 2022/23 si svolge a Istanbul, in Turchia, sede della finale, alle ore 18. LE SQUADRE – Alpartecipano le 26 squadre qualificate di diritto a questo turno e le sei vincitrici degli spareggi, uscite dagli scontri diretti del 23 e 24 agosto. Qualificate di diritto 1a fasciaReal Madrid (ESP, detentrice)Eintracht Francoforte (GER, detentrice Europa)Manchester City (ENG)(ITA)Bayern Monaco (GER)Paris Saint-Germain (FRA)Porto (POR)Ajax (NED) 2a ...