Sorteggi Champions League Live, quattro squadre italiane: i gironi (Di giovedì 25 agosto 2022) A Istanbul è arrivato il momento tanto atteso! Tra poco verranno finalmente resi noti i gironi della nuova Champions League. Sono quattro le squadre italiane che attendono di sapere le loro avversarie nella prima fase della competizione europea: Juventus, Inter, Milan e Napoli. Le fasce Prima fascia: Real Madrid, Eintracht, Bayern, Psg, Porto, Milan, Manchester City e AjaxSeconda fascia: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, TottenhamTerza fascia: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer LeverkusenQuarta fascia: Olympique Marsiglia, Bruges, Celtic, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Copenaghen e Dinamo Zagabria I gironi Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) A Istanbul è arrivato il momento tanto atteso! Tra poco verranno finalmente resi noti idella nuova. Sonoleche attendono di sapere le loro avversarie nella prima fase della competizione europea: Juventus, Inter, Milan e Napoli. Le fasce Prima fascia: Real Madrid, Eintracht, Bayern, Psg, Porto, Milan, Manchester City e AjaxSeconda fascia:rpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, TottenhamTerza fascia: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer LeverkusenQuarta fascia: Olympique Marsiglia, Bruges, Celtic, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Copenaghen e Dinamo Zagabria IGruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo ...

DiMarzio : #ChampionsLeague | I sorteggi dei #gironi 2022/23 LIVE - Manu98609866 : @floppo114 @age_of_VIRGO Non ho quello che ho scritto. Perché non guardi i sorteggi di champions? - AmalaTV_ : Siamo Live su #Twitch per i sorteggi della champions, vieni a seguirli con noi e la #Famala! #ChampionsLeague… - Corriere : ???? I sorteggi sono iniziati! - Mario9100565862 : RT @acuntrora: Un amico romanista mi ha chiesto di fare aperitivo adesso, giustamente non sa cosa siano i sorteggi della Champions -