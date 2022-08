Sorteggi Champions League | ecco il girone dell’Inter

(Di giovedì 25 agosto 2022), estratte le avversarieper i gironi della massima competizione europea Estratti gli avversarineldella nuova edizione di. Gruppo tremendo per i nerazzurri, che nel C si ritroveranno ad affrontare Bayern Monaco e Barcellona, oltre al Viktoria Plzen. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, GIRONE E: #MILAN, CHELSEA, SALISBURGO, DINAMO ZAGABRIA IL SORTEGGIO ?… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, GIRONE H: PSG, #JUVENTUS, BENFICA, MACCABI HAIFA IL SORTEGGIO ?… - Illma7ic10 : RT @Marekjack171: Assistere ai sorteggi di Champions League>Vincere la conference League - Gazzettadmilano : Effettuati oggi a Nyon i sorteggi per la fase a gironi della UEFA Champions League. ... . #attualitàmilano… -

League, estratte le avversarie dell'Inter per i gironi della massima competizione europea Estratti gli avversari dell'Inter nel girone della nuova edizione diLeague. ...E venne il giorno deidellaLeague . Generalmente per le italiane non è andata benissimo, ma neanche malissimo, a parte l'Inter che è capitata in un girone molto complicato. D'altronde era difficile ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Si inizia con la consueta clip dedicata all'ultima edizione della Champions League, vinta dal Real di ...I sorteggi non perdonano e i grandi campioni dovranno subito affrontare i propri vecchi tifosi: che scherzo dalle urne di Champions League.