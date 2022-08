Sorteggi Champions League | accoppiate Napoli e Milan | il significato

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 25 agosto 2022) Manca ormai pochissimo aidella2022/23, questo pomeriggio ilconoscerà le altre tre squadre con cui dovrà battagliare per un posto agli ottavi di finale. Nell’attesa la UEFA ha reso noti gli accoppiamenti dei gironi, con ilche per questoo è stato accoppiato al. Ma cosa sono gli accoppiamenti? UEFA(FOTO – Getty Images) Come tutti ben sanno, le squadre appartenenti allo stesso campionato non possono incrociarsi durante la fase a gironi, e per assicurarsi questo la UEFA implementato un curioso metodo. Sono stati divisi i gironi in due colori: i primi quattro gironi A, B, C e D saranno i “gironi rossi”; mentre i gironi E, F, G e H saranno i “gironi blu”. ...