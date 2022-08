Sorteggi Champions League 2022/23: ecco i gironi di Milan, Juventus, Inter e Napoli – La diretta (Di giovedì 25 agosto 2022) A Istanbul il Sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League. La composizione degli otto gruppi e le avversarie di Milan, Juventus, Inter e Napoli in diretta: Gruppo A: Gruppo B: Gruppo C: Gruppo D: Gruppo E: Gruppo F: Gruppo G: Gruppo H: Prima fasciaBayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Ajax, Porto, Eintracht Francoforte e Milan Seconda fasciaLiverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham Terza fasciaBorussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Inter, Napoli, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen e Benfica Quarta fasciaOlympique Marsiglia, Club Brugge, Celtic, Viktoria Plzen, Maccabi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) A Istanbul ilo della fase adella prossima. La composizione degli otto gruppi e le avversarie diin: Gruppo A: Gruppo B: Gruppo C: Gruppo D: Gruppo E: Gruppo F: Gruppo G: Gruppo H: Prima fasciaBayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Ajax, Porto, Eintracht Francoforte eSeconda fasciaLiverpool, Chelsea, Barcellona,, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham Terza fasciaBorussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk,, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen e Benfica Quarta fasciaOlympique Marsiglia, Club Brugge, Celtic, Viktoria Plzen, Maccabi ...

