Sorteggi Champions League 2022 2023 | tutto ciò che c’è da sapere

Il grande giorno è arrivato: oggi si parte ufficialmente con i Sorteggi della UEFA Champions League. Tra preliminari e playoff abbiamo sicuramente avuto modo di assaggiare già un po' di grande calcio, ma da oggi entrano in gioco tutte le big. Questa sarà senza dubbio l'edizione più particolare degli ultimi anni, in quanto sarà interrotta dal Mondiale nell'arco temporale che va da novembre a gennaio, per poi ripartire a febbraio direttamente dalla fase a eliminazione diretta. Nella giornata odierna, più precisamente alle ore 18, si terranno ad Istanbul i Sorteggi dei gironi. La città turca sarà sede anche della finale, che si disputerà il 10 giugno 2023 all'Atatürk Olympic Stadium.

