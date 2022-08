Sonos sta sviluppando un diffusore che riproduce il suono in tutte le direzioni

Digital_Day : Il diffusore di Sonos che 'farà tutto' -

iGizmo.it

Sub mini è in ritardo, sembrava pronto al debutto poi è stato posticipato (ufficialmente) a ... così come ci riferisce The Verge che ha potuto visionare il progetto su cui siancora lavorando, ...Un percorso che riprende, ampliandolo e completandolo, un progetto che il Festival d'Autunno... Sergio Muniz con 'El tango' insieme al duo Tango(10 settembre a Soverato), Christian De ... Google fa causa a Sonos per alcuni brevetti sugli smart speaker Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre. (Pocket-lint) - Sonos ...Sonos Sub mini è in ritardo, sembrava pronto al debutto poi è stato posticipato (ufficialmente) a fine anno. Ma l'azienda americana ha un altro prodotto in serbo, così come ci riferisce The Verge che ...