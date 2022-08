Sono senza panna, yogurt o latte vaccino. E anche senza uova. Sono naturali, ma sono davvero meno calorici? Ecco il parere degli esperti. (Di giovedì 25 agosto 2022) Photo by Minha Baek on Unsplash Chi sceglie una dieta vegana non lo fa certo solo per questioni di taglia. A spingere verso l’alimentazione vegana contribuiscono motivazioni legate alla salute e al rispetto del mondo animale. Secondo la definizione dell’AIRC, infatti, «chi adotta una dieta vegana esclude dalla propria alimentazione qualsiasi prodotto di origine animale, compresi uova e latte, consumando esclusivamente alimenti vegetali». Così, l’8,2% degli italiani segue una dieta vegana. A rivelarlo sono i risultati del Rapporto Italia 2021 di Eurispes, dati che godono di una crescita costante. Essere vegani è una scelta motivata da una vera e propria filosofia di vita per il 23% degli intervistati. Ed è proprio questo il motivo per cui è tra i regimi alimentari più ... Leggi su amica (Di giovedì 25 agosto 2022) Photo by Minha Baek on Unsplash Chi sceglie una dieta vegana non lo fa certo solo per questioni di taglia. A spingere verso l’alimentazione vegana contribuiscono motivazioni legate alla salute e al rispetto del mondo animale. Secondo la definizione dell’AIRC, infatti, «chi adotta una dieta vegana esclude dalla propria alimentazione qualsiasi prodotto di origine animale, compresi, consumando esclusivamente alimenti vegetali». Così, l’8,2%italiani segue una dieta vegana. A rivelarloi risultati del Rapporto Italia 2021 di Eurispes, dati che godono di una crescita costante. Essere vegani è una scelta motivata da una vera e propria filosofia di vita per il 23%intervistati. Ed è proprio questo il motivo per cui è tra i regimi alimentari più ...

borghi_claudio : Raramente mi è capitato di vedere una cretinata così enorme come questa. In pratica confronta le tasse attuali con… - CarloCalenda : Sono giorni che lo ripeto. I programmi sgangherati di destra e sinistra stanno preparando la tempesta perfetta. Uni… - elio_vito : I diritti sono importanti, di diritti si vive, senza diritti si viene discriminati, senza diritti non si può aborti… - AdmiralReloade1 : Mi sono sempre chiesto perchè il popolo italiano deve subire la Violenza della Boldrini, su argomenti usati a propr… - BB_Aesztia : RT @ValerioLivia: @JohnDante_ @albertopetro2 @migliaccio31 @BB_Aesztia @cecchi_giovanna @PaolaToogoodxme @DavLucia @RitangelaPrivi1 @djolav… -