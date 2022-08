Sondaggi politici | il centrodestra prende il largo | 48 | 2% contro il 29 | 5% del centrosinistra

lorepregliasco : Noto che appena un sondaggio dà il proprio partito un paio di punti sopra agli altri, alcuni leader politici scopro… - palmiottid : I sondaggi danno un vantaggio incolmabile al centrodestra - Zamberlett : RT @Agenzia_Italia: ?? I sondaggi danno un vantaggio incolmabile al #centrodestra ??? ?? - Agenzia_Italia : ?? I sondaggi danno un vantaggio incolmabile al #centrodestra ??? ?? - AMarco1987 : Sondaggi politici, ‘Terzo Polo’ e 5 Stelle in risalita per Demopolis: giù le coalizioni di Meloni e Letta… -

Leggi anche Gli italiani votano i leader, perché alle elezioni i singoli candidati (e i programmi) contano poco, Meloni sempre avanti al PD nel duello per il primo posto: il 'Terzo ...AGI - Il mese di agosto sembra aver portato ben poche novità nel quadro dei, al netto dei 'colpi di scena' che hanno portato a (ri)definire il perimetro delle coalizioni di centro e di centrosinistra. FdI e Pd sono ancora 'in fuga' nel loro testa a testa per ...La Supermedia AGI/YouTrend lascia presagire una vittoria a valanga nei collegi uninominali, e la certezza quasi matematica di una maggioranza assoluta dei seggi sia alla Camera che al Senato. Sotto la ...Questo sondaggio sarà al centro del dibattito dell'incontro La ... Nella cittadina in provincia di Brindisi sono attese migliaia di persone, oltre a i più importanti leader politici, per quello che si ...