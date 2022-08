Sondaggi, Demopolis: centrodestra al 47%, centrosinistra in calo e staccato di 17 punti. Crescono i 5 stelle e Azione-Italia viva (Di giovedì 25 agosto 2022) A un mese dalle elezioni politiche del 25 settembre Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 24%, con quasi un punto e mezzo di vantaggio sul Partito democratico, stimato al 22,6%. Al terzo posto con il 14,5%, la Lega di Matteo Salvini, seguita dal Movimento 5 stelle all’11%. È quanto emerge dall’ultimo Sondaggio “Barometro Politico” di Demopolis. Secondo l’istituto di ricerca diretto da Pietro Vento, inoltre, Forza Italia si assesta al 7% e Azione–Italia viva al 5,8%. Tra le altre forze che supererebbero lo sbarramento del 3% (necessario per eleggere parlamentari nella quota proporzionale) la lista Sinistra-Verdi con il 3,7% e Italexit di Gianluigi Paragone al 3,1%. Tra il 3% e l’1,5% sono stimati invece +Europa, Impegno civico, Noi moderati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) A un mese dalle elezioni politiche del 25 settembre Fratelli d’si conferma primo partito con il 24%, con quasi un punto e mezzo di vantaggio sul Partito democratico, stimato al 22,6%. Al terzo posto con il 14,5%, la Lega di Matteo Salvini, seguita dal Movimento 5all’11%. È quanto emerge dall’ultimoo “Barometro Politico” di. Secondo l’istituto di ricerca diretto da Pietro Vento, inoltre, Forzasi assesta al 7% eal 5,8%. Tra le altre forze che supererebbero lo sbarramento del 3% (necessario per eleggere parlamentari nella quota proporzionale) la lista Sinistra-Verdi con il 3,7% e Italexit di Gianluigi Paragone al 3,1%. Tra il 3% e l’1,5% sono stimati invece +Europa, Impegno civico, Noi moderati ...

