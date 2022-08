Sky – Cristiano Ronaldo al Napoli, Mendes vuole la Champions, il Manchester pensa a Osimhen (Di giovedì 25 agosto 2022) Cristiano Ronaldo al Napoli, il super agente Jorge Mendes vuole portarlo in azzurro per fargli giocare la Champions League. Il fuoriclasse portoghese non è solo fuori dalla più prestigiosa competizione europea di calcio, ma è anche fuori dagli schemi del Manchester United, con ten Hag che nell’ultima giornata di Premier League con il Liverpool, lo ha fatto entrare solo a 5 minuti dalla fine. Ronaldo al Napoli, Mendes insiste Durante lo speciale calciomercato di Sky, Gianluca Di Marzio fa sapere che Jorge Mendes sta lavorando per il trasferimento di Cristiano Ronaldo. Il giocatore portoghese vuole giocare in Champions League ed il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 25 agosto 2022)al, il super agente Jorgeportarlo in azzurro per fargli giocare laLeague. Il fuoriclasse portoghese non è solo fuori dalla più prestigiosa competizione europea di calcio, ma è anche fuori dagli schemi delUnited, con ten Hag che nell’ultima giornata di Premier League con il Liverpool, lo ha fatto entrare solo a 5 minuti dalla fine.alinsiste Durante lo speciale calciomercato di Sky, Gianluca Di Marzio fa sapere che Jorgesta lavorando per il trasferimento di. Il giocatore portoghesegiocare inLeague ed il ...

