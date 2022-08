Skam Italia 5, rilasciati il trailer e il poster ufficiali: in arrivo su Netflix (Di giovedì 25 agosto 2022) Netflix rilascia il trailer ufficiale e la locandina della quinta stagione di Skam Italia, la serie cult prodotta da Cross Productions. Il noto teen drama, come è stato annunciato alcune settimane fa, debutterà in Italia il 1° settembre 2022 solo su Netflix. Dopo il successo delle quattro stagioni precedenti, sia in Italia che all’estero, basate sull’omonimo show norvegese, Skam Italia torna con una nuova stagione originale. La serie assisterà al ritorno del cast storico, composto da Francesco Centorame, nel ruolo di Elia – sul quale saranno incentrati i nuovi episodi – Beatrice Bruschi, Giancarlo Commare, Rocco Fasano e molti altri. Oltre a loro, il prossimo capitolo in arrivo su Netflix si ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 25 agosto 2022)rilascia ilufficiale e la locandina della quinta stagione di, la serie cult prodotta da Cross Productions. Il noto teen drama, come è stato annunciato alcune settimane fa, debutterà inil 1° settembre 2022 solo su. Dopo il successo delle quattro stagioni precedenti, sia inche all’estero, basate sull’omonimo show norvegese,torna con una nuova stagione originale. La serie assisterà al ritorno del cast storico, composto da Francesco Centorame, nel ruolo di Elia – sul quale saranno incentrati i nuovi episodi – Beatrice Bruschi, Giancarlo Commare, Rocco Fasano e molti altri. Oltre a loro, il prossimo capitolo insusi ...

