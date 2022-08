infoitinterno : Simone Sperduti, morto a 19 anni per un incidente sulla Prenestina il ragazzo che sognava di fare il pompiere - infoitinterno : Simone, morto a vent'anni: arrestato il poliziotto che lo ha travolto e ucciso. «Positivo ad alcol e droga» - GINA32451015 : RT @leggoit: Simone, morto a vent'anni: arrestato il poliziotto che lo ha travolto e ucciso. «Positivo ad alcol e droga» - leggoit : Simone, morto a vent'anni: arrestato il poliziotto che lo ha travolto e ucciso. «Positivo ad alcol e droga» - bizcommunityit : Simone, il giovane di Centocelle con il sogno di diventare pompiere morto in un incidente sulla Prenestina -

E' stato arrestato per l'accusa di omicidio stradale l'agente di polizia di 46 anni, sospeso da tempo dal servizio, che all'alba di ieri ha investito e uccisoSperduti, 20 anni, che era bordo di uno scooter, in via Prenestina. In base a quanto si apprende il quarantenne è risultato positivo all' alcool test e a quello sul consumo di droga a cui è ...Chi eraSperduti,a vent'annivoleva fare il vigile del fuoco, come il suo papà: per questo si era messo a studiare e aveva partecipato al concorso per diventarlo. Lo spiega oggi ...Il ragazzo, 20 anni residente a Centocelle, è stato travolto e ucciso nella notte di martedì all’incrocio tra via Prenestina e il Raccordo anulare ...E' stato arrestato per l'accusa di omicidio stradale l'agente di polizia di 46 anni, sospeso da tempo dal servizio, che all'alba di ieri ha investito e ucciso Simone Sperduti, 20 anni, che era bordo d ...