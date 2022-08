Simeone: “Volevo solo il Napoli, rifiutati altri club. Orgoglioso di questa maglia” (Di giovedì 25 agosto 2022) Giovanni Simeone parla in conferenza stampa, dopo la presentazione allo stadio Diego Armando Maradona, arriva quella ai giornalisti. Oggi ci saranno i sorteggi di Champions League ed il Napoli tra le possibili avversarie potrebbe prendere l’Atletico Madrid di Diego Simeone: “Incontrare la squadra di papà? Tutti gli avversari sono difficili, noi dobbiamo farci trovare pronti. Ma prima di tutto pensiamo al campionato ed alla Serie A, a cominciare dalla sfida con la Fiorentina. Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati. Cosa mi ha detto mio padre? Era contentissimo quando ha saputo che andavo al Napoli, mi ha detto che da piccoli tutti gli argentini guardavano il Napoli di Maradona“. Il giocatore dice di essere “felicissimo di arrivare al Napoli, per me è un grande onore essere in un ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 25 agosto 2022) Giovanniparla in conferenza stampa, dopo la presentazione allo stadio Diego Armando Maradona, arriva quella ai giornalisti. Oggi ci saranno i sorteggi di Champions League ed iltra le possibili avversarie potrebbe prendere l’Atletico Madrid di Diego: “Incontrare la squadra di papà? Tutti gli avversari sono difficili, noi dobbiamo farci trovare pronti. Ma prima di tutto pensiamo al campionato ed alla Serie A, a cominciare dalla sfida con la Fiorentina. Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati. Cosa mi ha detto mio padre? Era contentissimo quando ha saputo che andavo al, mi ha detto che da piccoli tutti gli argentini guardavano ildi Maradona“. Il giocatore dice di essere “felicissimo di arrivare al, per me è un grande onore essere in un ...

