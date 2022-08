Shinzo Abe, il capo della polizia giapponese si dimette dopo l'attentato (Di giovedì 25 agosto 2022) Confermate le falle nel sistema di sicurezza durante il comizio dell'8 luglio. Tra il primo colpo e quello fatale passarono due secondi e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 agosto 2022) Confermate le falle nel sistema di sicurezza durante il comizio dell'8 luglio. Tra il primo colpo e quello fatale passarono due secondi e ...

UAAR_it : #Giappone, dopo l'assassinio di Shinzo Abe emergono legami tra #conservatori e Chiesa dell'Unificazione del reveren… - FigliContesi : @TizianaFerrario Le balle sul #CodiceRosso e sul 'divieto di avvicinamento' ai #Figli , per le truffe & estorsi… - interrisnews : #Giappone, assassinio #ShinzoAbe: si dimette il capo della #polizia. Ecco cosa è successo - Open_gol : Itaru Nakamura ha annunciato il passo indietro nel corso di una conferenza stampa - HuffPostItalia : Si dimette il capo della polizia in Giappone per l'assassinio di Shinzo Abe -