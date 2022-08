She-Hulk | Attorney at Law episodio 2 | analisi | recensione e easter egg

Il nuovo episodio dinon ha solo incluso un grosso riferimento a Wolverine , mandando chiaramente i fan in visibilio, ma secondo alcuni potrebbe aver piantato i semi per un film subasato su World War. ...Il secondo episodio di: Attorney At Law è disponibile da un paio d'ore su Disney+ e mostra qualche indizio sul futuro di. Se non avete ancora visto l'episodio, non proseguite nella lettura per evitare ...Il secondo episodio di She-Hulk ha colmato un buco di trama importante presente nel film Marvel Eternals: ecco in che modo!Il succoso episodio della nuova serie dei Marvel Studios ha regalato numerose chicche ai fan, chicche delle quali si sta già discutendo in rete.