Serie A, giornata 3: 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) Ci siamo: la terza giornata di Serie A sta per avere inizio. Si comincia domani venerdì 16 agosto alle ore 18:30 con l’anticipo Monza-Torino, seguito poco dopo dal big match Lazio-Inter. Chiusura, invece, domenica 27 con l’interessante sfida dal sapore d’Europa Fiorentina-Napoli. Nel mezzo, il Milan ospiterà il Bologna al Mezza, mentre poche ore prima all’Allianz Stadium la grande sfida Juventus-Roma. Seguono allora i consigli sui centrocampisti da schierare al fantacalcio per la terza giornata di Serie A. Antonio Candreva: ultimo grande acquisto della Salernitana, ci sentiamo di inserirlo nuovamente nella lista dei giocatori consigliati. Il motivo è presto detto: avrà davanti a sé la Sampdoria, contro cui sarà motivato a fare bene, dimostrando che i blucerchiati ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 25 agosto 2022) Ci siamo: la terzadiA sta per avere inizio. Si comincia domani venerdì 16 agosto alle ore 18:30 con l’anticipo Monza-Torino, seguito poco dopo dal big match Lazio-Inter. Chiusura, invece, domenica 27 con l’interessante sfida dal sapore d’Europa Fiorentina-Napoli. Nel mezzo, il Milan ospiterà il Bologna al Mezza, mentre poche ore prima all’Allianz Stadium la grande sfida Juventus-Roma. Seguono allora i consigli suidaalper la terzadiA. Antonio Candreva: ultimo grande acquisto della Salernitana, ci sentiamo di inserirlo nuovamente nella lista dei giocatori consigliati. Il motivo è presto detto: avrà davanti a sé la Sampdoria, contro cui sarà motivato a fare bene, dimostrando che i blucerchiati ...

