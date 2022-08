Serie A, giornata 3: 3 portieri da schierare al fantacalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) Nonostante siano state disputate soltanto due gare, si comincia ad avere già un quadro chiaro di quali sono i club più forti e quali quelli che si giocheranno la salvezza e la permanenza nella massima Serie. In occasione della giornata 3 di Serie A, ecco allora i 3 portieri da schierare al fantacalcio, tenendo anche conto dei tre big match e delle diverse sfide. Prima vera prova per Lazio e Inter, che si sfidano all’Olimpico. All’Allianz Stadium la Juventus ospita la Roma e il Napoli va in Toscana dalla Fiorentina. Milan contro il Bologna, Udinese che dovrà affrontare un Monza bisognoso di punti e la Sampdoria pronta a giocarsi lo scontro diretto contro la Salernitana. Serie A, giornata 3: i portieri da schierare al ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 25 agosto 2022) Nonostante siano state disputate soltanto due gare, si comincia ad avere già un quadro chiaro di quali sono i club più forti e quali quelli che si giocheranno la salvezza e la permanenza nella massima. In occasione della3 diA, ecco allora i 3daal, tenendo anche conto dei tre big match e delle diverse sfide. Prima vera prova per Lazio e Inter, che si sfidano all’Olimpico. All’Allianz Stadium la Juventus ospita la Roma e il Napoli va in Toscana dalla Fiorentina. Milan contro il Bologna, Udinese che dovrà affrontare un Monza bisognoso di punti e la Sampdoria pronta a giocarsi lo scontro diretto contro la Salernitana.A,3: idaal ...

